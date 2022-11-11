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«الصحة» تُسجل 104 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 194 حالة

«الصحة» تُسجل 104 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 194 حالة

«الصحة» تُسجل 104 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 194 حالة
٠٢:٥٠:٤٥ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 194 حالة، مبينة أنها سجلت 3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 824377 حالة.

تسجيل 194 حالة تعافٍ جديدة

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 194 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 811190 حالة.

وأكّدت “الصحة” تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9429 حالة وفاة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 122 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 237 حالة، مبينة أنها سجلت حالة وفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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