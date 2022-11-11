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خطيب المسجد الحرام: صِلُوا من قطعكم وأعرضوا عن الجاهلين (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: صِلُوا من قطعكم وأعرضوا عن الجاهلين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: صِلُوا من قطعكم وأعرضوا عن الجاهلين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: صِلُوا من قطعكم وأعرضوا عن الجاهلين (فيديو)
٠٢:١٥:٠١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة خياط، في خطبة الجمعة اليوم، إلى صلة من قطع أرحامنا والإعراض عن الجاهلين والعفو عن الظالمين.

وقال خطيب المسجد الحرام: “لنسمو بإنسانيتنا، نعفو ونعرض عن الجاهلين، ونقابل أذى الجاهلين بالصبر لا بالانتقام”.

أذى الجاهلين

وأشار الشيخ أسامة إلى أنه لما كان أذى الجاهلين أمرًا محتومًا لابد منه، ولا سبيل إلى منعه، جاء الأمر بالإعراض عن الجاهلين، فلا يقابل جهلهم بمثله، انتقامًا لنفسه، وشفاءً لغيظه، بل يصبر على أذاهم، ويحلُم عنهم.

وأوضح إمام المسجد الحرام أن الإعراض عن الجاهلين، وهم السفهاء، بترك معاشرتهم، وعدم مماراتهم، ولاعلاج أقوى لأذاهم، وأدحر لعدوانهم، وأشد على قلوبهم، من الإعراض عنهم، وإنما يجب هذا الإعراض.

وقال إن الجاهلين لا يرعون عهدًا، ولا يحفظون ودّا، ولا يشكرون من النعمة إلا ما اتصل مدده، فإذا انقطع عاد الشكر كفرًا، واستحال المدح ذمًا، والوصل هجرًا، والود بغضًا.

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أسامة خياط الشيخ أسامة خياط المسجد الحرام خطبة الجمعة خطيب المسجد الحرام

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