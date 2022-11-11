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«الزكاة والضريبة» تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر وأكتوبر
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«الزكاة والضريبة» تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر وأكتوبر

«الزكاة والضريبة» تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر وأكتوبر

«الزكاة والضريبة» تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر وأكتوبر
٠٢:٠٥:٢٨ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري كحدٍ أقصى.

غرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني ( من هنا )، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

المزيد من المعلومات حول ضريبة السلع الانتقائية

كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع..

أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة ( من هنا ).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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الكلمات الدلالية:
الإقرارات الضريبية السلع الصحة العامة المشروبات الغازية ضريبة السلع الانتقائية غرامة التخلف هيئة الزكاة

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