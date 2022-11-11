خطيب المسجد النبوي: الحسد ذنب عظيم يقع فيه المؤمن

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حذر فضيلة الشيخ صلاح البدير، من الحاسدين وما يُقدمون عليه من فعل يكرهه الله سبحانه وتعالى، قائلاً إن الله وبّخ الحاسدين وذم صنيعهم وقبّح فعالهم، وقال “أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ”.

وأوضح أن الحسد من الذنوب العظام فهو يأكل الحسنات ويديم الحسرات، وأسفاه على من أوقد نار الحسد في قلبه وجعل حطبها صالح كسبه.

الشيطان يريد أن يُقدم الرجل على الله فقيرًا

وأضاف أن الشيطان يريد أن يقدم الرجل على الله فقيرًا ذليلاً بسبب ما فعله في دنياه، والحسد هو من أكبر الذنوب التي قد يقع فيها العبد في دنياه.

وتابع: يجب على العبد أن يكون حريصًا كل الحرص على الابتعاد عن الأشخاص الحاسدين والذين قد يسببوا له مشاكل عظيمة.

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