في الحرم النبوي ومسجد قباء.. أمطار الخير تغمر المدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

يأتي ذلك فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

الحرم النبوي ومسجد قباء

وبث ناشطون مقاطع فيديو لهطول الأمطار على المسجد النبوي خلال شعائر صلاة الجمعة، وكذلك في مسجد قباء.

وغرد ناشطون بالدعاء بأن تكون أمطار خير وبركة على البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

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