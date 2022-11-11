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وزير البيئة: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بـ 20 مليار دولار (فيديو)
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وزير البيئة: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بـ 20 مليار دولار (فيديو)

وزير البيئة: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بـ 20 مليار دولار (فيديو)

وزير البيئة: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بـ 20 مليار دولار (فيديو)
٠١:٤٤:٠١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير البيئة، عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة لديها أكثر من 65 مبادرة حول البيئة، كما لديها استثمارات بحدود 20 مليار دولار سيتم تنفيذها في السنوات الثماني القادمة.

جاء ذلك خلال حديثه في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفق مقطع فيديو بثته فضائية “الإخبارية”.

إدارة النفايات

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية أنشأت المملكة شركة تعنى بإدارة النفايات وإعادة تدويرها.

وتبذل المملكة جهودًا كبيرة في ملف “المناخ والبيئة”، حيث تعكس التحركات التي تقوم بها رغبتها وتطلعها في الحفاظ على البيئة.

كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات في هذا الشأن، من بينها مبادرات لزراعة المزيد من الأشجار في كافة المناطق والمدن، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قضايا البيئة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الخضراء قمة المناخ منتدى مبادرة السعودية الخضراء وزير البيئة

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