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عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في الرياض
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عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في الرياض

عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في الرياض

عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في الرياض
١٢:٤٧:١١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

تهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة

بفضل من الله تم القبض على / عبدالله شاكر الحاج خلف – سوري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له..

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / عبدالله شاكر الحاج خلف، الخميس 16 / 4 / 1444هـ في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم..

وتحذر وزارة الداخلية في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.

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عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات بالرياض

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الرياض المحكمة العليا المخدرات حبوب الإمفيتامين حكم القتل تعزيرا محكمة الاستئناف وزارة الداخلية

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