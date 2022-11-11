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الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على مكة والمدينة وتكوّن الضباب على الشرقية
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الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على مكة والمدينة وتكوّن الضباب على الشرقية

الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على مكة والمدينة وتكوّن الضباب على الشرقية

الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على مكة والمدينة وتكوّن الضباب على الشرقية
١٢:٤٤:٣٦ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الأرصاد الأمطار الأمطار الرعدية الرياح الضباب الطقس المدينة مكة

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