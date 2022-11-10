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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
٠٢:٥١:٣٢ ص، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس التخطيط المالي:

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المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: مطلوب درجة الماجستير أو البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الانضباط ذي الصلة.
  • الخبرات المطلوبة: مطلوب تسع (9) سنوات من الخبرة ذات الصلة بما في ذلك أربع (4) سنوات في وظيفة عليا / إشرافية مع درجة الماجستير أو الجان (11) عامًا مع درجة البكالوريوس.
  • متطلبات / شهادات أخرى: يفضل مؤهلات محاسبية مهنية أخرى ، وإدارة المخاطر المالية ، ومحاسب إداري معتمد (CMA) وما إلى ذلك.

طريقة التقديم:

أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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