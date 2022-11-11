أبل وأمازون تواجهان دعوى قضائية بسبب أسعار آيفون

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اعترضت دعوى جماعية مقترحة في محكمة سياتل الفيدرالية، على اتفاقية دخلت حيّز التنفيذ في 2019، والتي بموجبها منحت شركة أبل، أمازون، خصومات تصل إلى 10 في المئة على منتجاتها، مقابل السماح لشركة أمازون بترك سبعة فقط من كلّ 600 بائع على منصّتها.

إزالة جميع بائعي منتجات أبل

وتواجه الشركتين العملاقتين”أبل” و”أمازون”، دعوى قضائية بتهمة التآمر لزيادة أسعار منتجات “أيفون” و”أيباد” عن طريق إزالة جميع بائعي منتجات “أبل” الجديدة تقريبًا من موقع أمازون.

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ارتفاع الأسعار يتجاوز 10 %

وقالت الشكوى إن الأسعار ارتفعت بأكثر من 10 في المئة بينما استقرّت أسعار “أبل” في متاجر البيع بالتجزئة، وأضافت أن الخصومات التي تبلغ 20% أو أكثر التي كانت شائعة في السابق لم تعد موجودة.

وتجاوزت عائدات منتجات كوبرتينو “أبل” و”أمازون” 125 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، فيما تغطّي الدّعوى المرفوعة يوم الأربعاء، المقيمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا أجهزة “أيفون” و”أيباد” جديدة من “أمازون” منذ يناير 2019.