زيادة 30 مليون خلال عام.. 80 مليون مشترك في تطبيق يوتيوب

تواصل – فريق التحرير:

أصبح لدى يوتيوب الآن إجمالي 80 مليون مشترك مدفوع، بزيادة 30 مليون مشترك خلال عام واحد للمنصة التي تطمح إلى أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال السوشيال ميديا.

تحديثانت يوتيوب المقبلة

ورغم من أن الرقم 80 مليونًا كبيرًا ، إلا أنه يمثل جزءًا صغيرًا فقط من 2.6 مليار مستخدم نشط شهريًا على يوتيوب، وقال إن رقم 80 مليون مشترك يشمل المستخدمين في فترة التجربة المجانية.

اقرأ أيضا:

ميزة جديدة من يوتيوب للبث المباشر

خدمات دون الحاجة إلى وصو الإنترنت

وتروج منصة الفيديو المجانية التابعة لمجموعة جوجل لعرضين مدفوعين، يكلفان 9,99 دولار و11,99 دولار شهرياً في الولايات المتحدة، للاستمتاع بمقاطع الفيديو بدون إعلانات، ومشاهدتها حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت والاستمرار في عرضها في خلفية الشاشة ـ أي مع تطبيقات مفتوحة أخرى.

في حين أعلنت أمازون” في بداية الشهر أنها منحت 200 مليون مشترك في صيغة “برايم” المدفوعة، نفاذاً مجانياً ومن دون إعلانات إلى مجموعة تضم 100 مليون مقطع ومدونة صوتية.