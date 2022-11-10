الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمطار غزيرة وجريان الأودية والسيول في حائل (فيديو)
وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 245 من طلاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد
مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الجمعة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر
مشهد بديع.. تساقط كثيف لحبات البرد تكسو الأرض حلة بيضاء في بلجرشي (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمطار غزيرة وجريان الأودية والسيول في حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وجريان الأودية والسيول في حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وجريان الأودية والسيول في حائل (فيديو)
٠٢:١٥:٤٢ ص، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء، جريان الأودية بالسيول، في حائل، بعد هطول أمطار غزيرة، صباح أمس الخميس، ووثق الفيديو لمدة دقيقة، تجمع مياه الأمطار، وجريان السيول بها.

أمطار على المنطقة الشرقية

وتوقع عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

اقرأ أيضا:

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

أمطار غزيرة على المدينة وحائل وعسير

تساقطت عصر اليوم كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على عدد من مناطق المملكة.

 وشهدت المحفر شمال محافظة الحناكية شرق منطقة المدينة المنورة، عاصفة مطرية قوية مع بردية شديدة أدت إلى جريان السيول والأودية وسط هبوب رياح نشطة.

كما تساقطت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير جنوب المملكة، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار على الحوير والحليفة بمنطقة حائل.

وصباح اليوم، تعرضت محافظة الأسياح شمال شرق القصيم في المنطقة الشرقية لصاعقة رعدية قوية.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأحوال الجوية المدينة المنورة جريان الأودية بالسيول حائل عسير

مواد ذات صلة

المزيد
المدينة تنضم إلى مبادرة أهداف التنمية المستدامة عالميًا

المدينة تنضم إلى مبادرة أهداف التنمية المستدامة عالميًا

١٢:٢٣ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
الصحة تشترط موافقتها لـ «تصحيح الجنس» بعد محاولة “تغيير جنس” مواطنة بالرياض

الصحة تشترط موافقتها لـ «تصحيح الجنس» بعد محاولة “تغيير جنس” مواطنة بالرياض

١٢:٢٩ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١١
محامي متضرري (المتكاملة): التصفية لا تعوق حق المساهمين في الاستمرار بالدعوى

محامي متضرري (المتكاملة): التصفية لا تعوق حق المساهمين في الاستمرار بالدعوى

٠٥:٣٦ م، الأربعاء، ٠٨ مايو ٢٠١٣
«الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم

«الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم

٠٤:٢١ م، الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *