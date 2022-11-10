أمطار غزيرة وجريان الأودية والسيول في حائل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء، جريان الأودية بالسيول، في حائل، بعد هطول أمطار غزيرة، صباح أمس الخميس، ووثق الفيديو لمدة دقيقة، تجمع مياه الأمطار، وجريان السيول بها.

أمطار على المنطقة الشرقية

وتوقع عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

اقرأ أيضا:

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

أمطار غزيرة على المدينة وحائل وعسير

تساقطت عصر اليوم كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على عدد من مناطق المملكة.