الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 1201.43 نقطة، بما يعادل 3.70%, ليغلق عند 33715.37 نقطة.

ناسداك يصعد 7.35%

بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 760.97 نقطة أو 7.35%، ليغلق عند 11114.15 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 207.80 نقاط أو 5.54%، ليغلق عند 3956.37 نقطة.

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أداء أسواق الأسهم الأمريكية والبريطانية بختام التعاملات

فوتسي 100 يرتفع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.08 %، فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 79.09 نقطة، ليصل إلى 7375.34 نقطة.

الاسترليني في مواجهة الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1667 دولار أمريكي، بزيادة 2.63 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1480 يورو بزيادة 1.19 %.

وتراجعت العملة الأمريكية 2.9% مقابل الين الياباني، وهو أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ يوليو تموز 2016، ومقابل اليورو، هبط الدولار 1.4%، وهو أكبر هبوط له منذ الرابع من نوفمبر.

ومقابل سلة من العملات، نزل الدولار بنحو 1.9% في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ ما يقرب من سبع سنوات.