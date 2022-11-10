الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد
مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الجمعة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر
مشهد بديع.. تساقط كثيف لحبات البر تكسو الأرض حلة بيضاء في بلجرشي (فيديو)
«الاتصالات والفضاء» حلول مبتكرة لتوفير خدمات الشبكات غير الأرضية
صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد

الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد

الأسهم الأمريكية والبريطانية تغلق على ارتفاع والاسترليني يصعد
٠١:٥٠:١٣ ص، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 1201.43 نقطة، بما يعادل 3.70%, ليغلق عند 33715.37 نقطة.

ناسداك يصعد 7.35%

بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 760.97 نقطة أو 7.35%، ليغلق عند 11114.15 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 207.80 نقاط أو 5.54%، ليغلق عند 3956.37 نقطة.

اقرأ أيضا:

أداء أسواق الأسهم الأمريكية والبريطانية بختام التعاملات

فوتسي 100 يرتفع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.08 %، فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 79.09 نقطة، ليصل إلى 7375.34 نقطة.

الاسترليني في مواجهة الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1667 دولار أمريكي، بزيادة 2.63 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1480 يورو بزيادة 1.19 %.

وتراجعت العملة الأمريكية 2.9% مقابل الين الياباني، وهو أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ يوليو تموز 2016، ومقابل اليورو، هبط الدولار 1.4%، وهو أكبر هبوط له منذ الرابع من نوفمبر.

ومقابل سلة من العملات، نزل الدولار بنحو 1.9% في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ ما يقرب من سبع سنوات.

الكلمات الدلالية:
الأسهم الأمريكية الأسهم البريطانية الجنيه الاسترليني اليورو سعر الدولار مؤش ناسدك

مواد ذات صلة

المزيد
«المالية» تكشف عن نتائج اجتماعاتها مع صندوق النقد الدولي حول رفع أسعار الطاقة وربط الريال بالدولار

«المالية» تكشف عن نتائج اجتماعاتها مع صندوق النقد الدولي حول رفع أسعار الطاقة وربط الريال بالدولار

٠٨:٠٩ م، الجمعة، ٢١ يوليو ٢٠١٧
18 شركة تتنافس على جائزة “مرافق” للتنمية المستدامة

18 شركة تتنافس على جائزة “مرافق” للتنمية المستدامة

١٠:٠٠ ص، الأربعاء، ٠٧ يناير ٢٠١٥
بتداولات 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10938.88 نقطة

بتداولات 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10938.88 نقطة

٠٤:١٧ م، الخميس، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط المخزونات الأمريكية

أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط المخزونات الأمريكية

٠١:٤٤ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *