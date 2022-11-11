مساحات خضراء وهدوء أعصاب.. نأخذك في نزهة إلى حديقة الفيحاء بجدة

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لحديقة الفيحاء بـ جدة ، والتي تتيح لك وقتًا رائعًا رفقة عائلتك، يغير روتين يومك فتستجم وتعيش في هدوء بعيدًا عن الضجيج.

حديقة الفيحاء بجدة

حديقة الفيحاء جدة التي تقع في الفيحاء تعد المزار الذي ينصح بزيارته باعتباره من أهم أماكن ترفيه بجدة وتُعد من أجمل حدائق جدة على وجه الخصوص، حيث يوجد بها مساحات خضراء تصلح للتنزه بكافة أفراد الأسرة.

كما أنها تحتوي على ممشى رائع عبارة عن نجيلة طبيعية وأشجار ضل وألعاب للأطفال بها رمال لعدم تعرضهم للأذى.

كما أن حول الحديقة ممشى طوله حوالي كيلو ونصف وفيها أكشاك للقهوة والشاي والأيسكريم وأيضا كافيهات معروفة مثل “بارنز”، ويوجد بها أجهزة تمارين رائعة.

أنشطة يمكنك القيام بها داخل حديقة الفيحاء

1- أشجار ومساحات خضراء

جولة في جنبات الحديقة هي البداية التي نوصي بها للتعرّف على ما تُخفيه الحديقة في أحضانها إذ تحيط بك مناظر خلابة تجسدها تلك الأشجار المورقة والمساحات الخضراء المنبسطة.

2- الجلوس والتأمل

على أحد الكراسي المنتشرة بوسعك الجلوس والتأمُّل مطوّلاً في جمال الحديقة.

3- ممارسة الرياضة وركوب الدراجات

وسط أجواء زاخرة بالنشاط والحماس، وفّرت حديقة الفيحاء في جدة مساحات مناسبة لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في الطُرق التي تم تخصيصها لذلك أو استئجار دراجة الأرجاء في المكان، وإذا كنت تُفضل أداء تمارينك الرياضية على المعدات الرياضية، فالحديقة تُتيح عدداً منها.

4- ألعاب الأطفال

وكي يتمتّع جميع ضيوف حديقة الفيحاء بكامل وقتهم الذي سيقضونه هناك، اهتمت الحديقة بتجهيز منطقة للعب الأطفال، وبالتالي سيقضي الصغار أيضاً وقتاً شيّقاً في الحديقة.

5- الخدمات والمطاعم

تُتيح الحديقة مرافق عامة وخدمات مختلفة من أهمها مطعم، موقف للسيّارات و حمّامات عامة.

أسعار ومواعيد حديقة الفيحاء جدة

الحديقة مجانية ودخولها بدون أي رسوم، دوام الحديقة طوال اليوم كل أيام الأسبوع.

موقع حديقة الفيحاء جدة

تقع الحديقة بين شارع الأمير ماجد وعبدالله السليمان، الفيحاء 22245 الرياض، ويمكنك الوصول إليها عبر خرائط جوجل بالضغط هنا