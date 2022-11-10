حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر

تواصل – فريق التحرير:

يستمر تراجع سطوة نظام الملالي والمعممين في إيران، يوما بعد يوم، وتزداد صلابة الشبان المتظاهرين في أنحاء البلاد كافة، في مواجهة القمع والتسلط.

قتل وتعذيب برعاية خامنئي

وشارك أكثر من 62 ألف شخص في الحملة الإلكترونية التي تطالب مالك شركة “تويتر”، إيلون ماسك، بحذف حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرين إلى أن عمليات القمع والقتل والتعذيب في إيران تتم برعاية المرشد، حسب “إيران إنترناشيونال”.

اقرأ أيضا:

احتجاجات إيران تتصاعد.. وحرق صور خامنئي بالقرب من منزله

في عقر داره

وأحرق متظاهرون، صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسط إيران، وبالقرب من منزل المرشد نفسه، في حين استمرت مواجهات عناصر الأمن والباسيج للمتظاهرين والمحتجين في أنحاء البلاد.

وفي سياق مواز، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع المظاهرات المتأجحة في البلاد، منذ مقتل مهسا أميني، في 16 من سبتمبر الماضي.