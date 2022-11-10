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حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر

حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر

حملة تطالب ماسك بإغلاق حساب خامنئي على تويتر
٠١:١٥:٣٨ ص، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يستمر تراجع سطوة نظام الملالي والمعممين في إيران، يوما بعد يوم، وتزداد صلابة الشبان المتظاهرين في أنحاء البلاد كافة، في مواجهة القمع والتسلط.

قتل وتعذيب برعاية خامنئي

وشارك أكثر من 62 ألف شخص في الحملة الإلكترونية التي تطالب مالك شركة “تويتر”، إيلون ماسك، بحذف حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرين إلى أن عمليات القمع والقتل والتعذيب في إيران تتم برعاية المرشد، حسب “إيران إنترناشيونال”.

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وأحرق متظاهرون، صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسط إيران، وبالقرب من منزل المرشد نفسه، في حين استمرت مواجهات عناصر الأمن والباسيج للمتظاهرين والمحتجين في أنحاء البلاد.

وفي سياق مواز، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع المظاهرات المتأجحة في البلاد، منذ مقتل مهسا أميني، في 16 من سبتمبر الماضي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد يعتزم فرض قيود جديدة على طهران، تشمل تجميد أصول وحصار اقتصادي.
الكلمات الدلالية:
إيران إيلون ماسك تويتر حساب خامنئي على تويتر حملة إلكترونية خامنئي

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