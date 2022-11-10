«الاتصالات والفضاء» حلول مبتكرة لتوفير خدمات الشبكات غير الأرضية

تواصل – واس:

استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في منتدى الشبكات غير الأرضية، المقام في مدينة الرياض، تجاربها المختلفة في إيجاد حلول مبتكرة تقوم بتوفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وذلك لمواجهة التحديات العالمية لإيصال خدمات الاتصالات في المناطق غير المتصلة، ولتأمين حق الاتصال للفرد أينما كان بوسائل تضمن استمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

حلول رقمية لتغطية المناطق النائية

وأوضحت الهيئة أن النتائج التي توصلت إليها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ستقدم حلولا رقمية في تغطية المناطق النائية، وستوفر وسائل للاتصال في حالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث.

وتسهم النتائج في زيادة سعات الشبكات للأحداث والفعاليات المؤقتة، بالإضافة لإثراء السوق بتجارب ناجحة لابتكار حلول مستدامة، تراعي التوجهات العالمية في الجوانب الاقتصادية والبيئية.

حيث تعتمد في تشغيلها على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، بما يتواءم مع المستهدفات البيئية والصحية في تقليل الانبعاثات الكربونية.

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تقنية الجيل الخامس

وتتلخص التجارب التي عرضتها الهيئة في المنتدى بالتعاون مع شركائها، في تجربة لتقنية الجيل الخامس باستخدام أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، إضافة لتجارب الاتصال من الغلاف الجوي المنخفض، وتوفير أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والإنترنت عريض النطاق من الفضاء، وتوفير اتصال واسع النطاق للطائرات عبر تقنية (A2G)، كما ناقشت أبرز النتائج لهذه التقنيات الواعدة في جلسات نقاشية مع ممثلي الجهات الشريكة.

تمكين الاستخدامات المبتكرة ودعم التحول الرقمي

يأتي نجاح تجارب المملكة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين في دعم ابتكار تقنيات إيصال الشبكات ومضاعفة خدماتها امتداداً لدعم حكومة المملكة في تمكين قطاع الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات، إضافة للتعاون المميز من قبل الشركاء، لتمكين الاستخدامات المبتكرة ودعم التحول الرقمي، والوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في التقنيات اللاسلكية، وتعزيزاً لمكانتها كمركز رقمي إقليمي للتقنية والابتكار.