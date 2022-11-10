صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.
المسمى الوظيفي:
مدير إعداد تقارير مالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة بكالوريوس في المحاسبة.
- الخبرات 8 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة ميزان المراجعة بعد الإقفال الأولي.
- الإشراف على التوجية بالتنسيق مع إدارة المحاسبة لإجراء أي تعديلات لازمة على ميزان المراجعة الأولي تجهيزاً للإغلاق النهائي.
- الإشراف على أعمال التدقيق والتنسق مع المراجع الداخلي، وإعداد القوائم المالية.
- تقديم المشورة والدعم المالي والمحاسبي في مايتعلق بما يستجد من عمليات محاسبية لفريق المحاسبة.
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مدير عام أسواق رأس المال:
المؤهلات والخبرات:
- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
- الخبرات 12 سنة في مجال ذو صلة، بالإضافة إلى 5 أعوام من الخبرة على الأقل في دور قيادي (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة استراتيجيات الاستثمار الربعية في أسواق النقد والصكوك والحصول على موافقة لجنة الاستثمار الإدارية عليها
- العمل على استثمار رأس مال الصندوق في الأسواق المالية كما هو في توزيع الأصول في السياسات العامة للاستثمار
- تحقيق عوائد استثمارية للأصول المستثمرة حسب المؤشرات الاسترشادية لفئات الأصول في السياسات العامة للاستثمار
طريقة التقديم:
أوضح الصندوق، أنّ التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدء من تاريخ 10 نوفمبر 2022م، عبر الرابط: ( هنا ).