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صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض

صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض

صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض
١٢:٥٨:٣٧ ص، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

مدير إعداد تقارير مالية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في المحاسبة.
  • الخبرات 8 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

المهام والمسؤوليات:

  • مراجعة ميزان المراجعة بعد الإقفال الأولي.
  • الإشراف على التوجية بالتنسيق مع إدارة المحاسبة لإجراء أي تعديلات لازمة على ميزان المراجعة الأولي تجهيزاً للإغلاق النهائي.
  • الإشراف على أعمال التدقيق والتنسق مع المراجع الداخلي، وإعداد القوائم المالية.
  • تقديم المشورة والدعم المالي والمحاسبي في مايتعلق بما يستجد من عمليات محاسبية لفريق المحاسبة.

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مدير عام أسواق رأس المال:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الخبرات 12 سنة في مجال ذو صلة، بالإضافة إلى 5 أعوام من الخبرة على الأقل في دور قيادي (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

المهام والمسؤوليات:

  •  مراجعة استراتيجيات الاستثمار الربعية في أسواق النقد والصكوك والحصول على موافقة لجنة الاستثمار الإدارية عليها
  •  العمل على استثمار رأس مال الصندوق في الأسواق المالية كما هو في توزيع الأصول في السياسات العامة للاستثمار
  •  تحقيق عوائد استثمارية للأصول المستثمرة حسب المؤشرات الاسترشادية لفئات الأصول في السياسات العامة للاستثمار

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدء من تاريخ 10 نوفمبر 2022م، عبر الرابط: ( هنا ).
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الرياض حملة البكالوريوس صندوق التنمية العقارية فرصة عمل وظائف شاغرة

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