صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف للعمل بالرياض

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

مدير إعداد تقارير مالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في المحاسبة.

الخبرات 8 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

المهام والمسؤوليات:

مراجعة ميزان المراجعة بعد الإقفال الأولي.

الإشراف على التوجية بالتنسيق مع إدارة المحاسبة لإجراء أي تعديلات لازمة على ميزان المراجعة الأولي تجهيزاً للإغلاق النهائي.

الإشراف على أعمال التدقيق والتنسق مع المراجع الداخلي، وإعداد القوائم المالية.

تقديم المشورة والدعم المالي والمحاسبي في مايتعلق بما يستجد من عمليات محاسبية لفريق المحاسبة.

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مدير عام أسواق رأس المال:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

الخبرات 12 سنة في مجال ذو صلة، بالإضافة إلى 5 أعوام من الخبرة على الأقل في دور قيادي (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

المهام والمسؤوليات:

مراجعة استراتيجيات الاستثمار الربعية في أسواق النقد والصكوك والحصول على موافقة لجنة الاستثمار الإدارية عليها

العمل على استثمار رأس مال الصندوق في الأسواق المالية كما هو في توزيع الأصول في السياسات العامة للاستثمار

تحقيق عوائد استثمارية للأصول المستثمرة حسب المؤشرات الاسترشادية لفئات الأصول في السياسات العامة للاستثمار

طريقة التقديم: