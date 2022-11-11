حصاد الأسبوع الاقتصادي: نمو الناتج المحلي ومؤشر الإنتاج الصناعي

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أعرب مجلس الوزراء، في بيان، صدر خلال الاجتماع الأسبوعي، عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أول أمس، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م، وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 15.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

استمرار تحقيق اتجاهات نمو إيجابية

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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رفع معدلات الادخار

وتسعى المملكة إلى إيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، وفي سبيل ذلك تقوم بتنشيط سوق السندات والصكوك، وهي من الأوعية الادخارية التي ظلت موجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.

ونمت الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في المملكة، بنحو 18.1%، لتواصل النمو السنوي للشهر الـ 15 كأطول فترة نمو منذ عام 2015، التي استمر النمو حينها لنحو 24 شهرًا، بحسب “الاقتصادية”.

ارتفاع إجمالي حصة الودائع الادخارية والزمنية إلى 24%

أدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في المملكة إلى 24% بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 22.3% للفترة المماثلة من العام الماضي.

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أكثر من 210 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

ارتفاع معدلات التظوظيف والتوطين في القطاع الخاص

سجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال 9 أشهر من العام الجاري، أعلى مستوى على الإطلاق بعد إضافة 210.4 ألف وظيفة جديدة، مقابل 80 ألف وظيفة تم إضافتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 163%.

وارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص إلى 23.5%”2.12 مليون بنهاية الربع الثالث 2022، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين 9.03 مليون موظف، بينهم 6.91 مليون وافد “76.5% من الإجمالي”.

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فرص استثمارية بالرياض

أتاحت أمانة منطقة الرياض مؤخرًا 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال نشاط مصانع الخرسانة الجاهزة في مخطط رماح بمدة عقود تصل إلى 20 عامًا، يستمر التقديم لها حتى 16 نوفمبر الجاري، وتتراوح مساحاتها ما بين 4,900 و48,130 مترًا مربعًا، وتتطلع خلالها إلى تحفيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاديات المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوّارها.

السوق المالية تستقبل 100 مليار ريال

انعكس الأداء الاقتصادي، إيجابا، على هيئة السوق المالية، حين بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 116 طلباً، وبلغ حجم الزيادة في رأس المال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال.