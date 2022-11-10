بيان أمريكي حول لقاء مرتقب بين «بايدن» و«لافروف» على هامش قمة العشرين

تواصل- وكالات:

رد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، على ما أثير حول لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال سوليفان: “الرئيس ليس لديه خطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وغياب الرئيس فلاديمير بوتين لن يؤثر على أجندتنا، بغض النظر عمن سيشغل المقعد من الجانب الروسي”.

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وأضاف: “يجب أن تسألوا الرئيس بوتين والكرملين لماذا اتخذوا قرار عدم حضور القمة، يبدو أنه هو من اتخذ هذا القرار”.

كما صرح “سوليفان”، أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.

وقال سوليفان: “ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر”.

ووفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض، ستكون هذه المساعدة “مهمة للغاية” في التصدي للطائرات المسيّرة.