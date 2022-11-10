واشنطن تهاجم موسكو بسبب قضية «تبادل السجناء».. ماذا حدث؟

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن السلطان الروسية لم تتجاوب مع قضية تبادل السجناء.

وقال جيك سوليفان إن السلطات الأمريكية تعتبر أن روسيا لا تستجيب بشكل بناء لمحاولات واشنطن للتفاوض بشأن تبادل السجناء.

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وأضاف “خلال الأشهر القليلة الماضية، قدمنا ​​سلسلة من المقترحات حول كيفية حل قضية بريتني غرينر وقضية بول ويلان من أجل إعادتهما إلى الوطن. وحتى الآن، لم يُظهر الجانب الروسي استعداده للعمل على هذا التبادل من أجل الحصول على نتيجة”.

يذكر أن الأمريكية بريتني غرينر حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، بينما يقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.

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