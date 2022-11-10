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«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم
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«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٥٥:٠١ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف التدريب.

المؤهلات والخبرات:

الجنسية السعودية.

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة كحد أدنى.

خبرة: 4 إلى 5 سنوات من الخبرة.

مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية.

من ذوي الخبرة في التدريب الفني.

المسؤوليات:

بناء خطة التدريب والتطوير الفني السنوية.

جذب واختيار أفضل المدربين الفنيين.

تطوير الحقائب التدريبية.

إدارة بيانات التدريب وتحليلها.

من ذوي الخبرة في التعلم الإلكتروني.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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