«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مشرف التدريب.
المؤهلات والخبرات:
الجنسية السعودية.
درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة كحد أدنى.
خبرة: 4 إلى 5 سنوات من الخبرة.
مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية.
من ذوي الخبرة في التدريب الفني.
المسؤوليات:
بناء خطة التدريب والتطوير الفني السنوية.
جذب واختيار أفضل المدربين الفنيين.
تطوير الحقائب التدريبية.
إدارة بيانات التدريب وتحليلها.
من ذوي الخبرة في التعلم الإلكتروني.
طريقة التقديم:
أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).