«المركز السعودي للاعتماد» يعلن عن وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف التدريب.

المؤهلات والخبرات:

الجنسية السعودية.

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة كحد أدنى.

خبرة: 4 إلى 5 سنوات من الخبرة.

مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية.

من ذوي الخبرة في التدريب الفني.

المسؤوليات:

بناء خطة التدريب والتطوير الفني السنوية.

جذب واختيار أفضل المدربين الفنيين.

تطوير الحقائب التدريبية.

إدارة بيانات التدريب وتحليلها.

من ذوي الخبرة في التعلم الإلكتروني.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).