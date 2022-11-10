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«التخصصات الصحية» تحصد جائزة «IHF» من بين 400 جهة عالمية
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«التخصصات الصحية» تحصد جائزة «IHF» من بين 400 جهة عالمية

«التخصصات الصحية» تحصد جائزة «IHF» من بين 400 جهة عالمية

«التخصصات الصحية» تحصد جائزة «IHF» من بين 400 جهة عالمية
١٠:٥٣:٤٥ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

حصدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية «الجائزة الشرفية لتميز قادة القطاع الصحي في الإدارة والقيادة» من الكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين بالقطاع الصحي، وذلك خلال المؤتمر العالمي الخامس والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (International Hospital Federation)، الذي أقيم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدُّ هذه الجائزة إحدى الجوائز المرموقة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي، ويتنافس عليها 400 جهة من 35 دولة.
ويأتي استحقاق الهيئة بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال برنامج «ملهم»، الذي أطلقته الهيئة ليكون باكورة برامج تمكين المتدربين في شهادة البورد السعودي ضمن برامجها للدراسات العليا الصحية، حيث أحدث “ملهم” نقلة نوعية للمتدربين، من خلال تزويدهم بمختلف المهارات والجدارات القيادية اللازمة لقيادة الفرق الصحية في منظومة الصحة.

وبذلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودًا لدعم عمليات التدريب لبرامج الدراسات العليا التي تشرف عليها؛ وذلك بهدف تمكين الكوادر الوطنية الناشئة من قيادة التحول الصحي في المملكة، وتحقيق رعاية أفضل للمرضى، وعلى مستوى المنظومة الصحية ككل.

الكلمات الدلالية:
400 جهة عالمية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جائزة «IHF»

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