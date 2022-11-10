وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل تخطيط استراتيجي أول