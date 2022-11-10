وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل تخطيط استراتيجي أول
Senior Strategic Planning Analyst
اقرأ أيضا:
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على شهادة في التأمين
- يفضل الحصول على الشهادة المهنية في التخطيط الاستراتيجي (SPP) أو شهادة مدير الأداء الحكومي أو تنفيذ الإستراتيجية أو أي شهادة أخرى معادلة
- المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
- المهام الوظيفية:
- المساعدة في تطوير / تحديث مهمة CCHI ورؤيتها وقيمها بناءً على المعايير
- المساعدة في تطوير أدوات ونماذج التخطيط الاستراتيجي لضمان التنفيذ المتسق
- تحليل البحوث والدراسات المعقدة بما في ذلك العرض والطلب والأداء والثغرات في الموارد ، والدروس المستفادة ، وأفضل الممارسات ، والتطلعات المستقبلية ، والاتجاهات ، والفرص الاستراتيجية ، والتحديات وتأثير البيئة الخارجية على مشاريع ووظائف CCHI ، والاجتماعية والاقتصادية الدولية والوطنية. الوضع على التخطيط الاستراتيجي الفعال
- المساعدة في تطوير / تحديث استراتيجية CCHI لمدة 5 سنوات والمبادرات الإستراتيجية بناءً على الاحتياجات ونضج القطاع وتطلعات مجلس الإدارة
- تفصيل المهام لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وإبلاغها لمختلف الإدارات ، وتحديد الأنشطة أو الموارد المطلوبة لتسهيل تنفيذ المبادرات
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا: