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وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
١١:٢٥:٤٠ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف  (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة  في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل تخطيط استراتيجي أول

   Senior Strategic Planning Analyst
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المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على شهادة في التأمين
  • يفضل الحصول على الشهادة المهنية في التخطيط الاستراتيجي (SPP) أو شهادة مدير الأداء الحكومي أو تنفيذ الإستراتيجية أو أي شهادة أخرى معادلة
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
  • المهام الوظيفية:
  • المساعدة في تطوير / تحديث مهمة CCHI ورؤيتها وقيمها بناءً على المعايير
  • المساعدة في تطوير أدوات ونماذج التخطيط الاستراتيجي لضمان التنفيذ المتسق
  • تحليل البحوث والدراسات المعقدة بما في ذلك العرض والطلب والأداء والثغرات في الموارد ، والدروس المستفادة ، وأفضل الممارسات ، والتطلعات المستقبلية ، والاتجاهات ، والفرص الاستراتيجية ، والتحديات وتأثير البيئة الخارجية على مشاريع ووظائف CCHI ، والاجتماعية والاقتصادية الدولية والوطنية. الوضع على التخطيط الاستراتيجي الفعال
  • المساعدة في تطوير / تحديث استراتيجية CCHI لمدة 5 سنوات والمبادرات الإستراتيجية بناءً على الاحتياجات ونضج القطاع وتطلعات مجلس الإدارة
  • تفصيل المهام لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وإبلاغها لمختلف الإدارات ، وتحديد الأنشطة أو الموارد المطلوبة لتسهيل تنفيذ المبادرات

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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فرص مجلس الضمان الصحي وظائف وظائف شاغرة

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