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للتصدي للطائرات المسيرة.. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
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للتصدي للطائرات المسيرة.. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

للتصدي للطائرات المسيرة.. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

للتصدي للطائرات المسيرة.. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
١١:٢١:٥٦ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.

وقال سوليفان: “ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر”.

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ووفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض، ستكون هذه المساعدة “مهمة للغاية” في التصدي للطائرات المسيّرة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا روسيا مساعدات عسكرية

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