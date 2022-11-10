علامة تظهر أثناء المشي تدل على مرض خطير

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يحذر المتخصصون من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، لأنها إذا جاوزت معدلاتها الطبيعية، تصبح أكثر خطرا على صحة الإنسان، وتتسبب في حدوث الجلطات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تتراكم في جدران الشرايين

وأوضح خبراء الصحة أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تتراكم في جدران الشرايين، وتقلل من تدفق الدم إلى القلب.

وحسب آراء الخبراء، تظهر علامة واحدة في القدمين تنبئ بالإصابة بمرض خطير، تسببه ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو مرض الشرايين المحيطي.

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ما هو مرض الشرايين المحيطي

ويعرّف العلماء، مرض الشرايين المحيطي، بأنه حالة مرضية شائعة تجعل الشرايين المتضيقة تقلل تدفق الدم إلى الساقين.

وعند الإصابة بهذا الداء، فإن الساقين غالبا لا تتلقيان ما يكفي من الدم بما يتوافق مع احتياجاتهما، وهو ما يسبب ألم الساق عند المشي، أو ما يعرف بـ”العرج”.

وذكر الخبراء أن هذا الألم يكون ملحوظا سواء عند المشي أو الجري، أو عند ممارسة الرياضة، أو حتى صعود الدرج.