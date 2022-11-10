استشاري نفسي يوجه نصيحة مهمة للشباب: الفراغ قاتل والملل مقبرة!

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وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي نصيحة مهمة للشباب في بداية الحياة العملية، محذرا من خطورة الفراغ.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الوظيفة ليست مجرد دخل مادي، بل هي إشباع ذاتي وتنظيم لوقتك وإثراء لدورك في الحياة”.

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وأضاف د. محمد اليوسف “ليس عيباً أن تتوظف بدخل ٢٠٠٠ ريال كبداية ثم يتحسن دخلك مع الوقت”.

وتابع اليوسف “بل إنني أشجع الشباب على التطوع حتى بدون راتب، فالفراغ قاتل والملل مقبرة !”.

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