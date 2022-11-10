أهم 10.. جولة خادم الحرمين في الرياض وجمل سائب يتسبب في وفاة 5 شباب بالأفلاج

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. برعاية خادم الحرمين.. “الإسلامية” تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (3.366.000) ريال، للفائزين بفروعها الستة بمدينة الرياض.. المزيد هنا

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة «جندي» رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات على رتبة «جندي» للرجال.. المزيد هنا

الجيش الأوكراني يُعلن استعادة السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون

أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من استعادة السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ يوم أمس.. المزيد هنا

خادم الحرمين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.. المزيد هنا

حساب المواطن يوضح المقصود بـ «حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف»

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء، وذلك بعد ساعات من إيداع الدعم للدفعة الـ 60 لشهر نوفمبر.. المزيد هنا

مساند: 4 خطوات لتقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية

حددت منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، خطوات تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية.. المزيد هنا

حادث مروع بالأفلاج.. وفاة 5 شبان احترقت مركبتهم بعد اصطدامها بجمل سائب

شهد طريق الأحمر بالأفلاج، مساء أمس الأربعاء، حادثا مروعا راح ضحيته 5 من الشبان بعد احتراق مركبتهم إثر اصطدامها بإحدى الجمال السائبة.. المزيد هنا

«الصحة»: تزايد حالات الأنفلونزا الموسمية.. وهذه أخطر المضاعفات

أكدت وزارة الصحة أهمية الحصول على اللقاح الذي يسهم -بإذن الله- من المضاعفات الشديدة، وذلك لما تشهده أقسام الطوارئ في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من تزايد في عدد حالات الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية.. المزيد هنا

المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.. المزيد هنا

«هيئة الإعلام»: حجب 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، إنه تم حجب 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية.. المزيد هنا