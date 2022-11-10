احتجاجات إيران تتصاعد.. وحرق صور خامنئي بالقرب من منزله

تواصل – فريق التحرير:

أحرق متظاهرون، صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسط إيران، وبالقرب من منزل المرشد نفسه، في حين استمرت مواجهات عناصر الأمن والباسيج للمتظاهرين والمحتجين في أنحاء البلاد.

قنابل الغاز وإشعال النيران

واستخدمت عناصر الأمن الإيراني، الغاز المسيل للدموع، ضد المتظاهرين، في ساحة البلدية، بمدينة رشت، شمالي البلاد، واستمر خروج أهالي مدينة كامياران غربي إيران، في مظاهرات ليلية، لليوم الثاني على التوالي، وأغلقوا الشوارع بإشعال النار.

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مريوان تقاوم القمع

واندلعت الاحتجاجات في مريوان، غربي إيران، بأعداد ضخمة، ونزلت الحشود إلى شوارع المدينة، احتجاجا على القمع وتقييد الحريات، وأشعلوا النار لأغلاق الشوارع.

بينما واجهت عناصر الشرطة، جموع المحتجين، بإطلاق الأعيرة النارية بالذخيرة الحيه، من مسافات قريبة جدا من المتظاهرين، كما وثقت مقاطع فيديو.

وفي الوقت نفسه، شيع أهالي مدينة مهاباد جثمان فائق مام قادري، أحد ضحايا المظاهرات، وسط هتاف: “يا أم الشهيد لا تبكين على فلذة كبدك ، عهدًا علينا أن نأخذ بثأره”.

واكتست مياه أحواض حدائق مدينة سبزوار شمال شرقي إيران باللون الأحمر، عبيرا عن القمع الدموي الذي يتعرض له المحتجين على أيدي القوات الأمنية بشكل يومي.

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18 قتيلا في مظاهرة واحدة

ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 18 متظاهرا ومارا ومصليا، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بلوشستان يوم 4 نوفمبر الجاري.