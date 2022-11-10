منح أول شهادة اعتماد في مجال المختبرات الطبية لمختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

تواصل- واس:

منح مركز الاعتماد السعودي شهادة الاعتماد لمختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة التابع لوزارة الحرس الوطني في مجال المختبرات الطبية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189

وهو الاعتماد الأول للمختبرات الطبية في القطاع الحكومي، كما حصل مختبر سعودي آجال على شهادة الاعتماد الأولى للمختبرات الطبية في القطاع الخاص.

وجاء الاعتماد للمختبرين بعد التحقق من كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتوفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمانها، ووجود ممارسات ملائمة في أخذ العينات وحفظها، وتوفر التجهيزات والمعدات والبيئة المناسبة للاختبارات.

ويعد هذا الاعتماد هو الأول من المركز في مجال المختبرات الطبية في القطاع الحكومي والخاص طبقاً للمواصفة ISO15189 التي تعنى بنشاط تقويم المطابقة لتوضيح متطلبات اعتماد المختبرات الطبية، بهدف إعطاء الثقة في أعمال المختبرات الطبية وتحسين قدرتها على إصدار نتائج دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد المختبرات الطبية والتحقق من كفاءتها الفنية بما يسهم في قبول نتائج المختبرات بين الجهات المختلفة.

الجدير بالذكر أن اعتماد المركز السعودي للاعتماد لمختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومختبر سعودي آجال جاء من منطلق رسالة المركز المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة ورؤيته الرامية للوصول بمنظومة الجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول عالمياً بحلول عام 2030.