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المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن
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المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن

المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن

المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن
٠٩:٠٢:١٨ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل مايضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.
وأكدت وزارة الخارجية دعم المملكة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنه للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

الكلمات الدلالية:
استنكار استهداف المنشآت المدنية المملك اليمن مليشيا الحوثي

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