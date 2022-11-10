الكويت.. ضبط متفجرات وطلقات نارية داخل «كرفان» في ميناء الشويخ قادم من هذه الدولة

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أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، بأن رجال الجمارك في ميناء الشويخ عثروا على طلقات نارية ومتفجرات داخل عربة متنقلة تستخدم للسكن كمنزل (كرفان) جلبها مواطن كويتي من أمريكا.

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ونشر حساب “المجلس” المحلي المرخص من وزارة الإعلام أن “رجال الجمارك أبلغوا وزارة الداخلية بالعثور على المتفجرات والطلقات النارية داخل العربة التي اشتراها المواطن الكويتي وجلبها من أمريكا إلى البلاد”.

العثور على متفجرات وطلقات نارية داخل كرفان في ميناء الشويخ اشتراه مواطن وجلبه من أمريكا ورجال جمارك الشويخ يُبلغون وزارة الداخلية. pic.twitter.com/3Q7F5sa3OS — المجلس (@Almajlliss) November 10, 2022

وأشار اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، الذي يُعرف بتفاعله الدائم مع القضايا الأمنية والتعليق عليها عبر حسابه في “تويتر” إلى الحادثة، لافتاً بأن “مفتشي جمارك ميناء الشويخ وإدارة المتفجرات وإدارة الأثر (الكلاب البوليسية) يقومون باستكمال تفتيش العربة المستعملة التي اشتراها المواطن وجلبها من أمريكا”.

وأضاف بأنه “عُثر داخل العربة على طلقات نارية وعجينة يشتبه أنها متفجرات”، مرجحاً أنه “قد تكون المتفجرات لشخص أمريكي كان يملك العربة سابقاً”.