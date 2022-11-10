الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. ضبط متفجرات وطلقات نارية داخل «كرفان» في ميناء الشويخ قادم من هذه الدولة
المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن
وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية
الأكبر في التاريخ.. أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الزعاق يوضح علاقة الزواحف والحشرات بالحالة المناخية (فيديو)
أبل تفاجي مستخدمي أيفون في الصين بهذا الحظر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الكويت.. ضبط متفجرات وطلقات نارية داخل «كرفان» في ميناء الشويخ قادم من هذه الدولة

الكويت.. ضبط متفجرات وطلقات نارية داخل «كرفان» في ميناء الشويخ قادم من هذه الدولة

الكويت.. ضبط متفجرات وطلقات نارية داخل «كرفان» في ميناء الشويخ قادم من هذه الدولة
٠٩:٠٩:٣٢ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، بأن رجال الجمارك في ميناء الشويخ عثروا على طلقات نارية ومتفجرات داخل عربة متنقلة تستخدم للسكن كمنزل (كرفان) جلبها مواطن كويتي من أمريكا.

اقرأ أيضًا:

الكويت.. إعدام ٤ أطنان من المواد المخدرة

ونشر حساب “المجلس” المحلي المرخص من وزارة الإعلام أن “رجال الجمارك أبلغوا وزارة الداخلية بالعثور على المتفجرات والطلقات النارية داخل العربة التي اشتراها المواطن الكويتي وجلبها من أمريكا إلى البلاد”.

وأشار اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، الذي يُعرف بتفاعله الدائم مع القضايا الأمنية والتعليق عليها عبر حسابه في “تويتر” إلى الحادثة، لافتاً بأن “مفتشي جمارك ميناء الشويخ وإدارة المتفجرات وإدارة الأثر (الكلاب البوليسية) يقومون باستكمال تفتيش العربة المستعملة التي اشتراها المواطن وجلبها من أمريكا”.

وأضاف بأنه “عُثر داخل العربة على طلقات نارية وعجينة يشتبه أنها متفجرات”، مرجحاً أنه “قد تكون المتفجرات لشخص أمريكي كان يملك العربة سابقاً”.

الكلمات الدلالية:
طلقات نارية كرفان متفجرات ميتاء الشويخ

مواد ذات صلة

المزيد
«ليلة 27 رمضان» في «المسجد الأقصى»: حشود فلسطينية واستفزاز صهيوني

«ليلة 27 رمضان» في «المسجد الأقصى»: حشود فلسطينية واستفزاز صهيوني

٠١:٠٥ ص، الخميس، ٢٢ يونيو ٢٠١٧
«طاجكستان» تشنُّ حملة ضد اللحية والحجاب والأسماء العربية

«طاجكستان» تشنُّ حملة ضد اللحية والحجاب والأسماء العربية

١١:٢٤ م، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح

هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح

٠٨:١٩ ص، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
أمريكا تعتقل موظفة استخبارات سابقة سرّبت معلومات «سرية للغاية»

أمريكا تعتقل موظفة استخبارات سابقة سرّبت معلومات «سرية للغاية»

٠١:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٦ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *