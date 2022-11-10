ترامب متردد وبايدن يحاول الحشد وانتخابات التجديد النصفي على المحك

تواصل – فريق التحرير:

اقترب الجمهوريون، من نيل الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لأحد فرعي الكونجرس الأمريكي، مجلس النواب، اليوم، بعد أن تمكن الديمقراطيون من صد اكتساح جمهوري كان متوقعا.

تأجيل إعلان ترشح ترامب

وبعد أن بشّر ترامب بموجة حمراء خلال انتخابات التجديد النصفي، جاءت النتائج مخيبة للآمال، فيما يتعلق بمستقبله السياسي، ومسألة ترشحه لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير أن ترامب تلقى نصائح من أصدقاء مقربين بتأجيل إعلان ترشحه، على الرغم من تفوق الجمهوريين في مجلس النواب، وتقارب الأصوات مع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ.

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خسارة حلفاء ومنافسة شرسة

كشف مقربون من ترامب، أنه بدا في حالة من الغضب، أمس، بشأن خسارة مرشحه، محمد أوز، في سباق مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا.

وفي الوقت نفسه، كان ترمب حريصاً على القفز سريعا إلى سباق 2024، لدرجة أنه أطلق معركة ضد رون ديسانتس، حاكم فلوريدا، وأحد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة، ونصحه علانية بألا يترشح لانتخابات الرئاسة.

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ديسانتيس يتحدى ترامب

واعتبر مراقبون أن احتفاظ حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بمنصبه، يعد تحديا لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حسبما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

والحاكم الذي لم يتجاوز 44 عاما من العمر، ويدير فلوريدا منذ عام 2019، تمكن أيضا من الاحتفاظ بمنصبه، بفارق يزيد عن 1.5 مليون صوت، محققا فوزا ساحقا في الانتخابات النصفية.

كاليفورنيا تضعف آمال بايدن

أكد استطلاع رأي، أجراه معهد بيركلي للدراسات الحكومية على الناخبين في كاليفورنيا، احتمالا كبيرا بترشح جافين نيوسوم ضد بايدن، من الحزب الديموقراطي، لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وألمح التقرير إل إمكانية فوز نيوسوم، الذي ترى الأغلبية الساحقة من سكان كاليفورنيا، أنه منافس رئيس في الانتخابات الرئاسية، حسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

ووفق استطلاع بيركلي قال 61% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس إن بايدن يجب ألا يترشح في عام 2024، بما في ذلك حوالي نصف الناخبين الديمقراطيين ومعظم المستقلين.

وجاءت نسبة تأييد الرئيس بايدن على مستوى الولاية فاترة، وبلغت 48%، حيث قال ثلاثة أرباع سكان كاليفورنيا إن البلاد تسير في المسار الخطأ، كما أوردت “سكاي نيوز عربية”.