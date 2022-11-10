تقنيات حكومية.. الكفالة الإلكترونية للشُرط والمرور عبر «أبشر» (الشروط وطريقة التنفيذ)

تواصل- فريق التحرير:

قال الأمن العام إن خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط والمرور، والتي تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر، تُمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع المرور أو الشُرط.

وأوضح حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تمكن من إنشاء كفالة جديدة واستعراض الطلبات السابقة.

شروط الخدمة

1- أن يكون الكفيل مواطنًا.

2- أن يكون الكفيل أكبر من 18 عامًا.

3- أن يكون الكفيل داخل المملكة.

4- أن يكون لدى الكفيل عنوانًا وطنيًا مسجلًا.

5- لا يمكن إنشاء أكثر من كفالة واحدة لكل من الكفيل أو المكفول.

طريقة الوصول للخدمة

1- الدخول على منصة أبشر.

2- الدخول على تبويب خدماتي.

3- اختيار تبويب خدمات.

4- اختيار الخدمات العامة.

5- اختيار خدمة الكفالة.

خدمات حكومية

ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد.

وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على (350) خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ وذلك لأكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.