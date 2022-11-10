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الأكبر في التاريخ.. أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها

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الأكبر في التاريخ.. أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها

الأكبر في التاريخ.. أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها

الأكبر في التاريخ.. أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
٠٨:٤٤:١٧ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبط سهم «أمازون» بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 86.14 دولار، ولتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021.

أول شركة في العالم

وأضحت أمازون أول شركة مدرجة في البورصة حول العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية، بفعل المخاوف بشأن مستقبل أعمالها وبالتزامن مع تسارع التضخم ورفع معدلات الفائدة.

كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار لتصل إلى 109 مليار دولار، حسب “القبس..

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وحققت أمازون صافي مبيعات دون التوقعات عند 127 مليار دولار، في الربع الثالث 2022، متوقعة تسجيل أقل وتيرة نمو للإيرادات في تاريخ الشركة، خلال فصل العطلات.

ومع حالة انعدام اليقين الاقتصادي، قررت الشركة العملاقة أمازون إيقاف عمليات التوظيف بشكل مؤقت في بعض القطاعات الأساسية.

ونشرت “بلومبرج” تقريرا حول قطاع التكنولوجيا في “وول ستريت”، الذي تكبد خسائر فادحة خلال العام الجاري، إذ فقدت أكبر 5 شركات تكنولوجيا من حيث الإيرادات نحو 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية مع مخاوف ركود الاقتصاد والسياسة النقدية المتشددة.

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