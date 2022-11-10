وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب (الكليات العسكرية) ولجنة (قبول الجامعيين) عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.
موعد إجراء الكشف الطبي
– إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في (الكليات العسكرية) و (الجامعيين) اعتباراً من يوم الاحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م.
التعليمات (الطلبة الجامعيين):
1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.
2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.
3- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.
4- التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
5- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).
6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.
اقرأ أيضا:
«التجنيد الموحد بوزارة الدفاع».. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة الدفاع وطريقة التقديم
التعليمات (طلبة الكليات):
1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.
2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.
3- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية:
أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.
ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.
د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (أي وظيفة) بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.
4- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشـوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).
5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.
وصف الموقع:
– مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى – شئون المتقاعدين للقوات المسلحة – طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الاولي).
رابط البوابة: اضغط هنا
اقرأ أيضا:
تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون