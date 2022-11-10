وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب (الكليات العسكرية) ولجنة (قبول الجامعيين) عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

موعد إجراء الكشف الطبي

– إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في (الكليات العسكرية) و (الجامعيين) اعتباراً من يوم الاحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م.

التعليمات (الطلبة الجامعيين):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.

2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.

3- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.

4- التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

5- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).

6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

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التعليمات (طلبة الكليات):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.

2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.

3- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية:

أ‌- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (أي وظيفة) بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.

4- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشـوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).

5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

وصف الموقع:

– مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى – شئون المتقاعدين للقوات المسلحة – طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الاولي).

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