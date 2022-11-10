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وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية

وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية

وزارة الدفاع تعلن موعد الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول بالكليات العسكرية
٠٨:٤٧:١٦ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب (الكليات العسكرية) ولجنة (قبول الجامعيين) عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

موعد إجراء الكشف الطبي

– إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في (الكليات العسكرية) و (الجامعيين) اعتباراً من يوم الاحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م.

التعليمات (الطلبة الجامعيين):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.
2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.
3- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.
4- التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
5- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).
6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

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التعليمات (طلبة الكليات):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.
2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.
3- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية:
أ‌- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.
ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.
د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (أي وظيفة) بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.
4- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشـوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).
5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

وصف الموقع:

– مكتب التسجيل الواقع  خلف مبنى – شئون المتقاعدين للقوات المسلحة – طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الاولي).

رابط البوابة: اضغط هنا

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