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الأمن العام يقبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة ويكشف عن جنسياتهم
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الأمن العام يقبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة ويكشف عن جنسياتهم

الأمن العام يقبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة ويكشف عن جنسياتهم

الأمن العام يقبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة ويكشف عن جنسياتهم
٠٨:١٤:٥٩ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (15) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مواطنين، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الحطب المحلي المن العام مخالفين نظام البيئة

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