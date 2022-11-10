بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»

تواصل – فريق التحرير:

تعهدت بريطانيا بدعم نظام كييف بألف صاروخ أرض جو لمواجهة القوات الروسية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها كييف في خيرسون.

وتفصيلا، بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا، استمرار الدعم المقدم من لندن لكييف، متعهدا بتوفير ألف صاروخ أرض-جو جديد.

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وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء: “أن ريشي سوناك أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من الدعم لكييف، بما في ذلك ألف صاروخ أرض جو، وأكثر من 25 ألف مجموعة عسكرية لمواجهة فصل الشتاء شديد البرودة.”

وقال زيلينسكي على “تويتر”، إنه خلال المحادثة مع سوناك، ناقشا تمديد “صفقة الحبوب”، مضيفا “ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأطراف لأوكرانيا، ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء قارس البرودة”.

يذكر أن هذه المحادثات ناقشت أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا بين سوناك وزيلينسكي، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

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