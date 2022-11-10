الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»
الأمن العام يقبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة ويكشف عن جنسياتهم
 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات
قاضية لبنانية شهيرة تنشر لائحة شخصيات لديها حسابات ضخمة في سويسرا
سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال
النيابة العامة توضح عقوبة الغش في المنتجات التجارية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»

بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»

بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»
٠٨:١٥:٣٠ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعهدت بريطانيا بدعم نظام كييف بألف صاروخ أرض جو لمواجهة القوات الروسية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها كييف في خيرسون.

وتفصيلا، بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا، استمرار الدعم المقدم من لندن لكييف، متعهدا بتوفير ألف صاروخ أرض-جو جديد.

اقرأ أيضا:

بعد تقدم قواتها.. أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير خيرسون والمواجهة مستمرة

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء: “أن ريشي سوناك أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من الدعم لكييف، بما في ذلك ألف صاروخ أرض جو، وأكثر من 25 ألف مجموعة عسكرية لمواجهة فصل الشتاء شديد البرودة.”

وقال زيلينسكي على “تويتر”، إنه خلال المحادثة مع سوناك، ناقشا تمديد “صفقة الحبوب”، مضيفا “ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأطراف لأوكرانيا، ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء قارس البرودة”.

يذكر أن هذه المحادثات ناقشت أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا بين سوناك وزيلينسكي، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

اقرأ أيضا:

جنرال أمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بريطانيا روسيا صاروخ أرض جو كييف

مواد ذات صلة

المزيد
صفقة أسلحة أمريكية إلى المملكة بـ1.15 مليار دولار

صفقة أسلحة أمريكية إلى المملكة بـ1.15 مليار دولار

٠٨:٤٧ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦
مضيف يحذر المسافرين من ارتكاب هذه الأشياء على متن الطائرة

مضيف يحذر المسافرين من ارتكاب هذه الأشياء على متن الطائرة

٠٢:٢٦ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
«الهيئة» تُطلق ملتقى «حصانة» في المنطقة الشرقية

«الهيئة» تُطلق ملتقى «حصانة» في المنطقة الشرقية

٠٤:٣٠ م، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
الصحة: وفاة مواطنة بـ«كورونا» في بريدة

الصحة: وفاة مواطنة بـ«كورونا» في بريدة

٠٣:٠٣ م، السبت، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *