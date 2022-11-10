قاضية لبنانية شهيرة تنشر لائحة شخصيات لديها حسابات ضخمة في سويسرا

تواصل- فريق التحرير:

نشرت القاضية اللبنانية غادة عون، لائحة بأسماء عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية.

وأشارت إلى أنهم غير قادرين على سحبها بموجب تعليمات من الإدارة الأمريكية، وذلك نقلاً عن “ويكيليكس”، وضمّت أسماء الرئيس نبيه برّي، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط وغيرهم.

وعلّقت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة: “لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط!”.

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وأضافت: “بمطلق الأحوال، أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، والذي سأنكبّ على دراسته، وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليّ”.