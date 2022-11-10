أبل تفاجيء مستخدمي أيفون في الصين بهذا الحظر

تواصل – فريق التحرير:

أدى تحديث على هواتف الشركة الأمريكية العملاقة أبل المباعة في الصين، إلى إلغاء تنشيط وظيفة “إيردروب” في هواتف “آيفون”، التي تشارك الملفات بصورة غير محدودة مع جهاز “أبل” قريب.

مشاركة الملفات

وتسمح الأداة أو الوظيفة بمشاركة جميع أنواع المحتويات، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو، فيما يتيح التحديث الجديد وقف الميزة تلقائيا بعد عشر دقائق.

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قيود الإنترنت في الصين

ويقلل هذا التقييد بشكل كبير من احتمالية تلقي الملفات بشكل غير متوقع من جانب أشخاص غرباء عن المستخدمين، حسب “الاقتصادية”.

وكان يمكن استخدام وظيفة “إيردروب” لنقل رسائل تعد حساسة بعيدا من الرقابة، ولا يبدو أن منتجات العلامة التجارية المباعة خارج الصين تتأثر بهذه القيود على آخر تحديث لنظام التشغيل، وتفرض السلطات الصينية رقابة مشددة على الإنترنت في البلاد.

وتوفرت القيود الجديدة على ميزة اير دروب لمشاركة الملفات لمستخدمي هواتف ايفون مع إطلاق آبل تحديث iOS 16.1.1 على أحدث اصدار من نظام التشغل iOS 16، وذلك على الرغم من عدم ذكر ذلك ضمن قائمة المميزات والتغييرات في التحديث الجديد، ليتضح بعدها أن القيود الجديدة مفروضة على هواتف آيفون المباعة في الصين.