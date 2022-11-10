الزعاق يوضح علاقة الزواحف والحشرات بالحالة المناخية (فيديو)

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، إن هناك علاقة تلازمية بين البشر والنباتات والأشجار، وكذلك الزواحف والحشرات، التي أعدها القدماء، علامة يستدل بها على المواسم.

الحشرات علامات على الجدب والخصب

وأوضح الزعاق أن اختفاء الزواحف دليل على بداية البرد، في حين أن طرح النخيل وظهور الحشرات علامة على بداية الربيع، كما أن كثرة الذباب يبشر بسنة ربيعية، أما كثرة القراد فتنذر بسنة مجدبة.

وأورد الزعاق، خلال فيديو شاركه عبر حسابه على “تويتر”، أن ظهور الأفاعي والثعابين والعقارب والحشرات السامة، دليل على بداية موسم الحر.

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تختفى 3 أشهر

ولفت الزعاق، إلى أن خلال هذه الأيام، تختفى الزواحف والعقارب والقعابين، وهذا دليل على بداية موسم البرد، وتظل هذه الحشرات والزواحف، في جحورها، مدة 3 أشهر، ولا تظهر مرة أخرى، إلا مع بداية البوادر الصيفية، وأن أول ما يختف منها هو المتقدم بالسن، وأول ما يظهر منها الصغير المولود حديثا.