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سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال
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سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال

سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال

سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال
٠٧:٣٨:٢٨ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حذر سفير أمريكا لدى دولة الاحتلال، توم نيدز، من إقدام حكومة الاحتلال على ضم الضفة الغربية بالكامل أو أجزاء منها إلى سيطرتهم.
وقال في حديث لقناة “كان” العبرية:” البيت الأبيض سيقاوم أي محاولات من جانب حكومة الاحتلال القادمة لضم الضفة الغربية بالكامل أو أجزاء منها إلى سلطة الاحتلال”.

وأضاف “نيدز” :” موقفنا واضح نحن لا نؤيد الضم، وسنكافح أي محاولة للقيام بذلك”، مشيرا إلى أن “معظم الدول العربية تشعر بنفس الشعور”.

وأفاد بأنه لا يشعر بالقلق من احتمال الضم، ولا يتوقع أن تحاول دولة الاحتلال المضي في ذلك، مؤكدا أنه يعتزم العمل عن كثب مع الحكومة اليمينية المتوقع تشكيلها في المستقبل.

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وجاءت تصريحات نيدز بعد أن قال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” ياريف ليفين، بعد لقائه مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، إن “ضم الضفة الغربية على رأس جدول أعمال الحكومة”.

وقبيل توقيع اتفاق إبراهيم في عام 2020، أعلن رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو عن نيته المضي قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال السفير الامريكي الضفة الغربية حكومة الاحتلال

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