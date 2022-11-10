حادث مروع بالأفلاج.. وفاة 5 شبان احترقت مركبتهم بعد اصطدامها بجمل سائب

تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق الأحمر بالأفلاج، مساء أمس الأربعاء، حادثا مروعا راح ضحيته 5 من الشبان بعد احتراق مركبتهم إثر اصطدامها بإحدى الجمال السائبة.

وروى شاهد عيان تفاصيل الحادث حيث قال “رجعت بعد العشاء وفي منتصف الطريق هالني موقف رأيته وأفزعني، منظر يفطر القلب كمدا وحزنا، سيارة على جانب الطريق تحترق وبجانبها رجل ملقى على الأرض من شدة التهاب النار وحرارتها، ولم يستطع أحد الاقتراب منها”.

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وأضاف “تفحصنا المكان إذ بناقة على الطرف الآخر مصدومة، حادث مؤلم راح ضحيته خمسة من الشباب رحمهم الله، لم يستطيعوا الخروج من السيارة فاحترقوا بالكامل”.

وذكر شاهد العيان أسماء الشبان الخمسة رحمهم الله وهم:

– فالح عبدالله هديان آل ظافر الشاب

– سلطان راشد سلطان آل وقيان الشاب

– بندر وقيان ظافر آل وقيان الشاب

– محمد خالد ملفي آل أبو سباع الشاب

– حسين فهد حسين الحنابجة

ويناشد أهالي المنطقة ومرتادي الطريق من المسؤولين وضع حد لهذه الجمال السائبة التي تسببت في حوادث دامية راح ضحيتها أطفال وشبان ونساء.

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