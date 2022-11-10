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الذهب يصعد بقوة بدعم بيانات التضخم وتراجع الدولار
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الذهب يصعد بقوة بدعم بيانات التضخم وتراجع الدولار

الذهب يصعد بقوة بدعم بيانات التضخم وتراجع الدولار

الذهب يصعد بقوة بدعم بيانات التضخم وتراجع الدولار
٠٨:١٥:٤٠ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بقوة، مدعومة من تراجع الدولار، فضلا عن صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

الذهب يرتفع 1.7%

صعدت العقود الفورية للذهب، وقفزت إلى مستويات الـ 1736 دولار للأوقية، ارتفاعًا بنسبة 1.7%، فيما قفزت العقود الآجلة أيضًا بقوة الآن بنسبة 1.5%، صعودًا إلى مستويات الـ 1741 دولار للأوقية.

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الدولار ومؤشر الاستهلاك يدفعان الذهب

هبط الدولار، بعد البيانات التي دعمت الذهب في مواجهة العملة الخضراء المهيمنة، وسقط المؤشر مؤخرا، بنسبة 1.6%، هبوطًا إلى مستويات الـ 108.7، حسب “Investing”.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي بـ 7.7%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 8.0%، ويذكر أنه صعد بـ 8.2% في القراءة الأخيرة.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي شهريًا بـ 0.4%، وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.6%.

225 ألف طلب إعانة بطالة في أمريكا

وتلقى الاقتصاد الأمريكي 225 ألف طلب إعانة بطالة هذا الأسبوع، زيادة عن توقعات الخبراء التي قدرت بـ 220 ألف طلب إعانة، صعودًا من 218 ألف في الأسبوع الماضي.

وسجل بذلك متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 218.75 ألف طلب إعانة، هبوطًا من 219.00 ألفًا في الأسبوع الماضي.

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