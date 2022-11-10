 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية: