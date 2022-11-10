الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات
قاضية لبنانية شهيرة تنشر لائحة شخصيات لديها حسابات ضخمة في سويسرا
سفير أمريكا في تل أبيب يحذر: لن نسمح بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى دولة الاحتلال
النيابة العامة توضح عقوبة الغش في المنتجات التجارية
حادث مروع بالأفلاج.. وفاة 5 شبان احترقت مركبتهم بعد اصطدامها بجمل سائب
تعرف على المناطق الأعلى والأقل استهلاكًا للمياه

الرئيسية

 /

فرص

 /

 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات

 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات

 وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات
٠٨:١٣:٥١ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسى الوظيفي:

قائد قانوني:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في القانون.
  • لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • الخبرة في الشركات الخاصة (الخبرة في مكاتب المحاماة غير مقبولة).

مدير برنامج أول:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس.
  • أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع أو المجالات ذات الصلة
  • أظهر القدرة على تسليم مشروع مكتمل
  • مهارات اتصال قوية
  • خبرة في العمل مع فريق.

اقرأ أيضا:

برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

مدير مساعد التسويق الرقمي:

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على درجة الماجستير في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
  • أخصائي تسويق رقمي معتمد (CDMS) – يفضل التواصل الاجتماعي
  • مطلوب بحد أدنى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في العلاقات العامة والتسويق و / أو العلامات التجارية.

مصمم UI / UX:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) أو التصميم أو مجال دراسي ذي صلة.
  • خبرة: 2+ سنوات من الخبرة في التصميم
  • يبرع في التصميم المرئي وأدوات التخطيط الشبكي.

مطور كامل المكدس:

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
  • الخبرة العملية: 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

جامعة الملك خالد تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة بمدينتها الطبية

الكلمات الدلالية:
الشركة السعودية لتبادل المعلومات تبادل فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

٠٤:٣١ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

٠٤:٢٩ م، الثلاثاء، ١٨ يناير ٢٠٢٢
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

٠٤:٥٠ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الخدمة المدنية تدعو 6115 مواطنا لاستكمال إجراءات تعيينهم

الخدمة المدنية تدعو 6115 مواطنا لاستكمال إجراءات تعيينهم

٠٥:٤٧ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *