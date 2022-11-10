وظائف بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بعدة تخصصات
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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسى الوظيفي:
قائد قانوني:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في القانون.
- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- الخبرة في الشركات الخاصة (الخبرة في مكاتب المحاماة غير مقبولة).
مدير برنامج أول:
المؤهلات والخبرات:
- درجة بكالوريوس.
- أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع أو المجالات ذات الصلة
- أظهر القدرة على تسليم مشروع مكتمل
- مهارات اتصال قوية
- خبرة في العمل مع فريق.
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مدير مساعد التسويق الرقمي:
المؤهلات والخبرات:
- يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على درجة الماجستير في التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
- أخصائي تسويق رقمي معتمد (CDMS) – يفضل التواصل الاجتماعي
- مطلوب بحد أدنى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في العلاقات العامة والتسويق و / أو العلامات التجارية.
مصمم UI / UX:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) أو التصميم أو مجال دراسي ذي صلة.
- خبرة: 2+ سنوات من الخبرة في التصميم
- يبرع في التصميم المرئي وأدوات التخطيط الشبكي.
مطور كامل المكدس:
المؤهلات والخبرات:
- يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
- الخبرة العملية: 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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