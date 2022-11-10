النيابة العامة توضح عقوبة الغش في المنتجات التجارية

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أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الغش التجاري وضع تعريفا للمنتج المغشوش، مشيرة إلى أنه يندرج تحت 3 تعريفات، وهي:

تعريف المنتج المغشوش

1- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك.

يشمل ذلك التغيير في ذاته، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو شكله، أو عناصره أو صفاته، أو متطلباته، أو خصائصه أو مصدره، أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد.

2- كل منتج غير موافق للمواصفات القياسية المعتمدة

3- المنتج الفاسد: وهو كل منتج لم يعد صالحا للاستعمال أو الاستغلال أو الاستهلاك

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عقوبة الغش التجاري

وأوردت النيابة العامة، عبرحسابها الرسمي على تويتر”، أنه: “يحظر الغش في أي منتج تجاري، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.