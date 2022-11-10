مساند: 4 خطوات لتقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، خطوات تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من المنصة، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية وخطوات تقديم طلب استقدام عمالة وهل يمكن التقديم عليها مرة أخرى في حال الإلغاء في المرة الأولى؟.

اقرأ أيضا:

«مساند» تكشف عن رسوم استقدام العاملة المنزلية من الفلبين عبر «معرفة»

وأجابت منصة مساند بقولها “يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام من خلال الخطوات التالي:

– تسجيل الدخول لحسابك لدى مساند

– الضغط على اسمك الشخصي

– لوحة التحكم

– طلبات التأشيرات.

اقرأ أيضا:

تعرف على خطوات إلغاء التأشيرة من خلال حساب مقدم الطلب في مساند