حساب المواطن يوضح المقصود بـ «حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء، وذلك بعد ساعات من إيداع الدعم للدفعة الـ 60 لشهر نوفمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد استفسر بشأن المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وأجاب البرنامج في تغريدة عبر حسب خدمة المستفيدين بقوله “حالة الدفعة “تحت الأجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الأجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية اليوم الخميس، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد

وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

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