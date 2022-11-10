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فيديو مخيف.. لن تتخيل ماذا وجدوا في بطن حية عملاقة
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فيديو مخيف.. لن تتخيل ماذا وجدوا في بطن حية عملاقة

فيديو مخيف.. لن تتخيل ماذا وجدوا في بطن حية عملاقة

فيديو مخيف.. لن تتخيل ماذا وجدوا في بطن حية عملاقة
٠٦:٠٢:٠١ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، فيديو مخيف يوثق اللحظات الأولى لفتح بطن حية “ثعبان ضخم” من قبل مجموعة من العلماء بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب الصحيفة فإن العلماء فتحوا معدة حية أصَلة بورمية عملاقة، يبلغ طولها 18 قدمًا (ستة أمتار)، فعثروا بداخلها على مفاجأة صادمة.

ونشرت عالمة الجيولوجيا الأمريكية روزي مور، فيديو على صفحتها على تطبيق إنستجرام، تم التقاطه في معمل أبحاث بولاية فلوريدا، وكشفت فيه عن استخراج تمساح ضخم يبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار من معدة الحية.

ويُظهر الفيديو أن التمساح كان سليمًا من معدة الأفعى المتوحشة.

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ونقلت “الديلي ميل” عن “مور”: إن العاملين الميدانيين بإدارة البيئة تمكنوا من اصطياد الحية، وبعدها تم قتلها؛ من أجل استخراج ما في معدتها، وإجراء الأبحاث عليها.

وقدر العاملون أن في بطن الحية غزالًا أو تمساحًا، حتى فتح العلماء معدتها واستخرجوا التمساح.

وكتبت “مور” في حسابها على إنستجرام: “هذا الفيديو يؤكد أن ولاية فلوريدا تعاني مشكلة؛ بسبب غزو حيات الأصَلة البورمية”.

الكلمات الدلالية:
تمساح ثعبان ضخم حية عملاقة منوعات

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