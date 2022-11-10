بعد تقدم قواتها.. أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير خيرسون والمواجهة مستمرة

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وجهت كييف اتهاماتها نحو الجيش الروسي المتراجع في مدينة خيرسون الحدودية، بأنه يريد تحويلها إلى “مدينة الموت”، من خلال زرع الألغام في مناطق متعددة.

التخطيط لقصف خيرسون

كتب ميخائيلو بودولياك، الذي يعمل مستشارا سياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر “تويتر” أن: “روسيا تريد تحويل خيرسون إلى مدينة للموت.. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه. وتخطط المدفعية الروسية، على الضفة الغربية، لتدمير المدينة”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف بودولياك أن موسكو أمرت بزرع الألغام في كل مكان، بدء من الشقق السكنية، وحتى الصرف الصحي، والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.

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التقدم 7 كيلومترات إضافية

وأكد قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، اليوم، أن القوات الأوكرانية تقدمت 7 كيلومترات إضافية في اتجاهين بالجنوب، وسيطرت على 12 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم ذلك، أفاد الجيش الأوكراني بأنه لا يمكنه بعد تأكيد انسحاب القوات الروسية من خيرسون.