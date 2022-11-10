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خادم الحرمين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك

خادم الحرمين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك

خادم الحرمين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك
٠٥:٣٠:٤٤ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.


ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله – أيده الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.


إثر ذلك، تجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، استعرض خلالها – حفظه الله – تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إبان كان أميراً لمنطقة الرياض.


بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر المصمك، حيث تجول – رعاه الله – في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز – رحمه الله – في توحيد المملكة العربية السعودية.


رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.

الكلمات الدلالية:
الرياض خادم الحرمين قصر الحكم

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